Ziraat Bankası'ndan 1,9 milyar lira net kar
Ziraat Bankası'nın konsolide olmayan net karı, bu yılın ilk çeyreğinde 1,9 milyar lira oldu.
15.05.2020 23:04 | Son Güncelleme: 15.05.2020 23:04
Ziraat Bankası'nın konsolide olmayan net karı, bu yılın ilk çeyreğinde 1,9 milyar lira oldu.
Ziraat Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, bankanın konsolide olmayan net karı, ocak-mart döneminde 1 milyar 871 milyon 451 bin lira olarak gerçekleşti.
Geçen yılın ilk çeyreğinde banka 1 milyar 101 milyon 821 bin lira net kar elde etmişti.
Kaynak: AA