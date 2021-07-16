Ziraat Bankası'na ne oldu? Ziraat Bankası atm çalışıyor mu? Ziraat mobil ne zaman düzelecek, düzeldi mi?
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Ziraat Bankası'na ne oldu? Ziraat Bankası atm çalışıyor mu? Ziraat mobil ne zaman düzelecek, düzeldi mi?

Ziraat Bankası'na ne oldu? Ziraat Bankası atm çalışıyor mu? Ziraat mobil ne zaman düzelecek, düzeldi mi?
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Akbank'ın ardından Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü. Kamu bankasındaki arıza 14 Temmuz tarihinde kısa sürede düzeltilse de 16 Temmuz itibari ile yeniden sorunlarla karşılaşıldı. Saat 14.00 sıralarında gerçekleşen kesinti sonrası; bankanın internet şubesi, mobil şubesi ve ATM'leri kısa süreliğine hizmet dışı kaldı. Peki, Ziraat Bankası'na ne oldu? Ziraat mobil ne zaman düzelecek, düzeldi mi? Ziraat Bankası atm çalışıyor mu?

Ziraat Bankası'na ne oldu? Ziraat Bankası atm çalışıyor mu? Ziraat mobil ne zaman düzelecek, düzeldi mi? sorularının yanıtları merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Akbank'ta yaşanan 2 günlük sistem arızasının ardından benzer bir arıza da Ziraat Bankası'nda yaşandı.

ZİRAAT BANKASI'NA NE OLDU?

Kamu bankasında 14 Temmuz tarihinde saat 14.00 sıralarında teknik bir arıza yaşandı. Arıza nedeniyle Akbank'ta olduğu gibi Ziraat Bankası'nda da hizmet kesintisi yaşandı. Bankanın internet şubesi, mobil şubesi ve ATM'leri hizmet dışı kaldı. 16 Temmuz tarihinde bu sorun sabah saatlerinden itibaren yeniden başladı.

16 TEMMUZ ZİRAAT BANKASI ATM ÇALIŞIYOR MU?

Ziraat Bankası'nda meydana gelen sorun nedeniyle ATM'lerde de işlem yapılamamakta.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ziraat Bankası'nda gerçekleşen hizmet kesintisi, sosyal medyada da gündem oldu. Kullanıcıların yüzlerce tweet atması sonrası "Ziraat Bankası" etiketi Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girdi.

TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları, Akbank'ın ardından Ziraat Bankası'nda da benzer bir durumun yaşanmasına tepki gösterdi.

İşte atılan tweet'lerden bazıları:

Ziraat Bankası'ndaki sistem arızası kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu! Tepki tweetleri yağıyor
Ziraat Bankası'ndaki sistem arızası kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu! Tepki tweetleri yağıyor
Ziraat Bankası'ndaki sistem arızası kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu! Tepki tweetleri yağıyor
Ziraat Bankası'ndaki sistem arızası kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu! Tepki tweetleri yağıyor

ZİRAAT MOBİL NE ZAMAN DÜZELCEK, DÜZELDİ Mİ?

Ziraat Bankası, konuyla alakalı açıklama yapmadı.

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Ziraat Bankası'na ne oldu? Ziraat Bankası atm çalışıyor mu? Ziraat mobil ne zaman düzelecek, düzeldi mi? - Haberler
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