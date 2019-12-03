Ziraat Bankası'na 2 ödül

03.12.2019 15:42 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:42

Ziraat Bankası, Financial Innovation Awards 2019'da müşteri/çalışan şikayetleri ve önerilerini dikkate alarak süreçleri iyileştiren sistemi ve Global Banking & Finance Awards 2019'da en iyi dönüşüm yapan iş yeri ve çalışan inisiyatifi ile 2 ödüle layık görüldü.