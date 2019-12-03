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Ziraat Bankası'na 2 ödül

Ziraat Bankası, Financial Innovation Awards 2019'da müşteri/çalışan şikayetleri ve önerilerini dikkate alarak süreçleri iyileştiren sistemi ve Global Banking & Finance Awards 2019'da en iyi dönüşüm yapan iş yeri ve çalışan inisiyatifi ile 2 ödüle layık görüldü.

03.12.2019 15:42 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:42
Ziraat Bankası'na 2 ödül

, Financial Innovation Awards 2019'da müşteri/çalışan şikayetleri ve önerilerini dikkate alarak süreçleri iyileştiren sistemi ve Global Banking & Finance Awards 2019'da en iyi dönüşüm yapan iş yeri ve çalışan inisiyatifi ile 2 ödüle layık görüldü.

Kaynak: Dunya.com

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