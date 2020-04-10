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Ziraat Bankası, Ekonomi

Ziraat Bankası'na 1.1 milyar dolar sendikasyon kredisi

Ziraat Bankası, 22 ülkeden 38 Bankanın katılımıyla 1.1 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi sağladı.

10.04.2020 12:35 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:35
Ziraat Bankası'na 1.1 milyar dolar sendikasyon kredisi

Ziraat Bankası, 22 ülkeden 38 Bankanın katılımıyla 1.1 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi sağladı. 

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Covid-19 salgınının küresel piyasalarda neden olduğu dalgalanmaya rağmen, sağlanan kredinin maliyeti bir önceki yılın altında kaldı" denildi.

Açıklamaya göre, Emirates NBD Bank ve Abu Dhabi Commercial Bank koordinatörlüğünde sağlanan, 597 milyon euro ve 415 milyon dolar olarak iki parçadan oluşan 1 yıl vadeli kredinin maliyeti, geçen seneki euro maliyetinin 40 baz puan, dolar maliyetinin ise 25 baz puan altında kalarak sırayla Euribor+2.00 ve Libor+2.25 olarak gerçekleşti.Açıklamada şöyle denildi: "Koronavirüs sebebiyle tüm dünya merkez bankaları ve hükümetlerinin olağanüstü finansal önlemler almak zorunda kaldığı ve likiditenin öneminin daha da arttığı bu kritik dönemde dahi, 4 kıtada 38 uluslararası bankadan sağlanan bu büyüklükteki kredi, Türkiye ekonomisine ve Ziraat Bankası'na olan güvenin bir kez daha teyidi olmuştur."Muhabir bankalarımıza, gösterdikleri destek, artarak devam edeceğine inandığımız işbirlikleri ve yaşadıkları son derece zorlu çalışma koşullarına rağmen, sendikasyon süreci için belirlenen takvime titizlikle uyarak, herhangi bir gecikme olmaksızın sağladıkları katılımları için teşekkür ederiz. "Ziraat Bankası olarak temin ettiğimiz bu kaynakla, reel sektörümüze, ekonomimiz için özellikle önem arz eden dış ticaret işlemleri aracılığı ile destek olmaya devam edeceğiz."

 


Kaynak: DHA

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Ekonomi Manşet

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