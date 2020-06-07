Ziraat Bankası, Koray Şahin ile yollarını ayırdı Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı, 27 yaşındaki orta oyuncu Koray Şahin ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı, 27 yaşındaki orta oyuncu Koray Şahin ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "300 maçtır iyi günde, kötü günde birlikte mücadele ettik. Seni unutmayacağız. Teşekkürler Koray Şahin." denildi.

Başkent temsilcisi, daha önce Raydel Hierrezuelo, Yadrian Escobar ve Cristian Poglajen ile yollarını ayırmıştı.

Kaynak: AA