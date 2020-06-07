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Ziraat Bankası, Koray Şahin ile yollarını ayırdı

Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı, 27 yaşındaki orta oyuncu Koray Şahin ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Ziraat Bankası, Koray Şahin ile yollarını ayırdı
07.06.2020 17:39 | Son Güncelleme: 07.06.2020 17:39

Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı, 27 yaşındaki orta oyuncu Koray Şahin ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "300 maçtır iyi günde, kötü günde birlikte mücadele ettik. Seni unutmayacağız. Teşekkürler Koray Şahin." denildi.

Başkent temsilcisi, daha önce Raydel Hierrezuelo, Yadrian Escobar ve Cristian Poglajen ile yollarını ayırmıştı.

Kaynak: AA

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