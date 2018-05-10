Ziraat Bankası Konut Kredilerinde Faiz Oranını İndirdi

Ziraat Bankası 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde 10 yıla kadar olan vadelerde aylık faiz oranını yüzde 0,98'e indirdi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde bankaların konut sektörünü hareketlendirmek için kampanya başlatacağını açıklamasının ardından ilk adımı Ziraat Bankası attı. Buna göre banka, 11 Mayıs 2018 tarihinden itibaren 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde 10 yıla kadar olan vadelerde aylık faiz oranını yüzde 0,98'e indirdi. - İSTANBUL