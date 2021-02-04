Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın kimdir? Hüseyin Aydın hayatı ve biyografisi nedir?
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Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın kimdir? Hüseyin Aydın hayatı ve biyografisi nedir?

04.02.2021 09:02 | Son Güncelleme: 04.02.2021 09:05
Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın kimdir? Hüseyin Aydın hayatı ve biyografisi nedir?

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Fakültesi'nden mezun olan Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın kimdir? Hüseyin Aydın hayatı ve biyografisi nedir?

1959 yılında Borçka/Artvin'de doğan Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Fakültesi'nden mezun olan Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın kimdir? Hüseyin Aydın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

HÜSEYİN AYDIN KİMDİR?

1959 yılında Borçka/Artvin'de doğdu. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Fakültesi'nden mezun oldu. Meslek hayatına Ziraat Bankası'nda Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Aydın, Ziraat Bankası'nda çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 28.03.2003-13.04.2005 tarihleri arasında Halk Bankası Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği ve 28.04.2004-12.11.2004 tarihleri arasında Mülga Pamukbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. 14.04.2005-31.05.2005 tarihleri arasında Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Aydın, 31.05.2005 tarihinde Halk Bankası Genel Müdürü oldu. 15.07.2011 tarihi itibariyle Ziraat Bankası Genel Müdürü olarak göreve başlayan Aydın, Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı görevini de yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

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