Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın görevini yarın devredecek
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Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın görevini yarın devredecek

Anadolu Ajansı / Murat Birinci - Haberler | Ekonomi
Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın görevini yarın devredecek

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, yarın yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında görevini bırakacak.

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Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, yarın yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında görevini bırakacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 15 Temmuz 2011'den bu yana Ziraat Bankası Genel Müdürü olan Hüseyin Aydın, yarın gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul'da görevini devredecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

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