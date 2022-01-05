Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar ATO üyeleriyle bir araya geldi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yüksek faize karşı olduklarını ve bunun bir sorun olduğunu belirterek, "Döviz kurlarında da istikrarlı bir seyir istiyoruz." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran, Oda Yönetim Kurulu ve meclis üyeleriyle Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ile ATO Duatepe Hizmet Binası'ndaki toplantıda bir araya geldi.

Baran, buradaki konuşmasında, Kovid-19 nedeniyle zorlu bir süreçten geçildiğine dikkati çekerek, Türkiye'nin bu süreci en az hasarla atlatmaya çalıştığını bildirdi.

Salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine en fazla reel sektörün maruz kaldığına işaret eden Baran, "Bu süreçte reel sektörümüz en büyük desteği Ziraat Bankamızın da aralarında olduğu kamu bankalarından gördü. Kamu bankalarımızın bu süreçte ellerini taşın altına koyduğunu biliyor, desteklerini hissediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, Türkiye'nin diğer ülkeler gibi negatif etkiler yaşamasına rağmen fırsatları yakalayarak ilerlemeye devam ettiğine işaret ederek, reel sektörün istikrarı önemsediğini belirtti.

Son dönemde ekonomide yaşanan gelişmelere de değinen Baran, şunları kaydetti:

"Yüksek faize karşıyız ve yüksek faizin büyük bir sorun olduğunu biliyoruz. Bunun yanı sıra döviz kurlarında da istikrarlı bir seyir istiyoruz. Böyle olduğunda yatırım, üretim ve istihdamın devam edeceğini ve pandemiden en az hasarla kurtularak karlı çıkacak ülkenin Türkiye olacağını biliyoruz. Önümüze bakmak için biraz sabır ve dayanışmaya ihtiyacımız var."

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar da konuşmasında, dünya ekonomisinin salgından bağımsız konuşulamayacağını ifade etti.

Küresel ticaret hacminin daraldığını belirten Çakar, bu dönemde çoğu ülkenin kabuğuna çekildiğine ve korumacı politikalar uygulamaya başladığına dikkati çekti.