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Ziraat Bankası, Ekonomi

Ziraat Bankası firma ve bireysel müşterilerin ödemelerini öteleyecek

Ziraat Bankası 31 Mart tarihinde ödenmesi gereken dönem sonu taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin talepleri üzerine söz konusu ödemeleri erteleyecek.

23.03.2020 10:17 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:17
Ziraat Bankası firma ve bireysel müşterilerin ödemelerini öteleyecek

Ziraat Bankası 31 Mart tarihinde ödenmesi gereken dönem sonu taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin talepleri üzerine söz konusu ödemeleri erteleyecek.

Ziraat Bankası, 31 Mart'ta ödenmesi gereken taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin ödemelerini öteleyecek. Bankadan yapılan açıklamada,

vatandaşların ve iş dünyasının bu dönemde nakit akışlarında yaşayabilecekleri bozulmaya karşı bir takım destekleri devreye alıyor.

Bu kapsamda 31 Mart 2020 tarihinde ödenmesi gereken dönem sonu taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin talepleri üzerine söz konusu ödemelerin ötelenmesine imkan verilmesi sağlanacak.

Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan müşterilerimizin mevcut kredilerinin; 6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 aya kadar ilave süre tanınmak suretiyle, uygun vadeli yapılandırma uygulamalarının geliştirilmesi sağlanacak

Diğer destekler şu şekilde belirtiliyor: "Personel maaşlarını, Bankamız üzerinden ödeyen firmaların 2020 Şubat ayı sonu itibarıyla mevcut istihdamlarını azaltmamaları kaydıyla;

Önümüzdeki 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı verilmesi,

Kredili müşterilerimiz tarafından Bankamız üzerine keşide edilmiş çeklerinin ödenmesi amacıyla kullanılmak üzere; genel kredi limitlerinin artırılarak ilave nakit kredi limiti tahsis edilmesi,

İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere; Bankamız kurumsal kredi kartı ve DBS limiti bulunan müşterilerimizin kurumsal kart limitlerinin artırılması, tedbirlerini bugünden itibaren uygulamaya almış bulunuyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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