Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Ziraat Bankası, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Ziraat Bankası, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağlık kontrollerinin ardından Ziraat Bankası Spor Tesisleri'nde 2020-2021 sezonunun ilk antrenmanı gerçekleştirildi.

Tecrübeli ve altyapı oyuncularından kurulu bir kadro ile 2020-2021 sezonunda mücadele edecek Ziraat Bankası, İtalyan başantrenör Giampaolo Medei yönetiminde sezonun ilk çalışmasını yaptı.

Antrenmanlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle gruplar halinde başlayan kırmızı-beyazlılar, tam kadro yeni sezona "merhaba" dedi.

Kaynak: AA