Ziraat Bankası 1,3 milyar dolar sendikasyon kredisi sağladı
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Ziraat Bankası 1,3 milyar dolar sendikasyon kredisi sağladı

Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Ziraat Bankası 1,3 milyar dolar sendikasyon kredisi sağladı

Ziraat Bankası, 23 ülkeden 45 Uluslararası Banka ile toplamda 1,3 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi anlaşması imzaladığını duyurdu.

Ziraat Bankası, 23 ülkeden 45 Uluslararası Banka ile toplamda 1,3 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi anlaşması imzaladığını duyurdu.

Ziraat Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Bankamız 12 Nisan 2021 tarihinde 23 ülkeden 45 Uluslararası Banka ile toplamda 1,3 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi anlaşması imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

Kredinin 293 milyon dolar ve 873 milyon avro tutarında dolar ve avro olmak üzere iki dilimde sağlanacağı kaydedilen açıklamada, "367 gün vadeli kredinin maliyeti sırasıyla Libor + yüzde 2,50 ve Euribor + yüzde 2,25 olmuştur." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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