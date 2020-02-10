Ziraat Bank Özbekistan, Semerkant'ta şube açtı

10.02.2020 17:22 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:22

Ziraat Bank Özbekistan'ın ülkedeki dördüncü şubesi Semerkant'ta açıldı.

Ziraat Bank Özbekistan'dan yapılan açıklamaya göre, yurt dışında geniş bir hizmet ağına sahip olan Ziraat Finans Grubu'nun üyesi olan Ziraat Bankası'nın iştiraki Ziraat Bank Özbekistan, Taşkent'teki 3 şubesinin ardından ülkedeki dördüncü şubesini tarihi Semerkant şehrinde hizmete açtı.



Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan ve Özbekistan'ın en büyük üçüncü şehri olan Semerkant'ta düzenlenen şubenin açılış törenine Özbek Senatör Hasan Normurodov, Özbekistan Merkez Bankası Semerkant İl Müdürü Kayum Sabirov, Taşkent Büyükelçiliği Müsteşarı Sercan Evcin, Özbek yetkililer ve banka temsilcileri katıldı.

Ziraat Bank Özbekistan Genel Müdürü Emin Çubukçu, açılışta yaptığı konuşmada, ülkede kurulan yüzde 100 yabancı sermayeli ilk banka olan Ziraat Bank Özbekistan'ın, Türk sermayeli bir banka olmakla birlikte Özbekistan'ın yerel bankası olduğunu ve ülke genelindeki faaliyetlerini genişletmeye devam edeceğini, Semerkant'ta açılan yeni şubenin bunun bir örneği olduğunu söyledi.

Çubukçu, Ziraat Bank Özbekistan'ın yakın dönemde Fergana bölgesinde de bir şube açacağını belirterek, Ziraat Finans Grubu'nun Özbekistan'daki yatırımlarına ve bankacılık sektörüne katkı sunmaya devam edeceğini aktardı.

Kaynak: AA