Ziraat, 60 ay vadeye çıkacak, 'takibe' düşmeyen gidebilecek

Ziraat Bankası, Birleştiren İhtiyaç Kredisi'nin, kredi kartlarına uygulanan aylık faiz oranlarından çok daha uygun şartlar ile 24 aya kadar aylık yüzde 1.10 ve 60 aya kadar aylık yüzde 1.20 faiz oranlarıyla sunulacağı bildirildi.