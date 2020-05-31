Zıpkınlı dalgıç polisi alarma geçirdi
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Zıpkınlı dalgıç polisi alarma geçirdi

- Zıpkınlı dalgıç polisi alarma geçirdi Devriye ekiplerinin fark ettiği dalgıç, polisi görünce kayalıklara arasından izini kaybettirdi Elinde zıpkın olduğu belirtilen dalgıç, denizden ve karadan didik didik aranmasına rağmen bulunamadı Antalya'da, üzerinde dalgıç kıyafeti elinde zıpkın...

31.05.2020 12:49 | Son Güncelleme: 31.05.2020 12:56

- Zıpkınlı dalgıç polisi alarma geçirdi

Devriye ekiplerinin fark ettiği dalgıç, polisi görünce kayalıklara arasından izini kaybettirdi

Elinde zıpkın olduğu belirtilen dalgıç, denizden ve karadan didik didik aranmasına rağmen bulunamadı

ANTALYA - Antalya'da, üzerinde dalgıç kıyafeti elinde zıpkın bulunan şahıs polisi alarma geçirdi. Kayalık arasına saklandığı düşünülen dalgıç, denizden ve karadan didik didik aranmasına karşın bulunamadı.

Olay bugün sabah 10.15 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Gençlik Mahallesindeki falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, falezler bölgesinde devriye gezen ekipler kayalıklar arasında dalgıç kıyafetli ve elinde bir zıpkın olduğu belirtilen bir kişiyi gördü. Polisi fark eden şahıs, kayalıklar arasına girerek izini kaybettirdi. Devriye ekiplerinin talebi üzerine bölgeye sevk edilen deniz polisi, kayalıklar arasında şahsı bulmak için uzun süre arama çalışması gerçekleştirdi. Devriye ekiplerinden bir polis memuru kayalıklar arasını didik didik ararken, bir diğeri ise alanı yukarıdan gören bir bölgeden gözlem gerçekleştirdi. Ekipler, bölgede şahsa ait olduğu belirtilen elektrikli bisikletin şase numarasını kayıt altına aldı.

Yaklaşık 1 saat boyunca aranan dalgıca rastlanılmadı.

Zıpkınlı dalgıç polisi alarma geçirdi

Kaynak: İHA

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