Zıpkınlı dalgıç polisi alarma geçirdi
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Zıpkınlı dalgıç polisi alarma geçirdi

Antalya'da üzerinde dalgıç kıyafeti, elinde zıpkın bulunan şahıs polisi alarma geçirdi.

Zıpkınlı dalgıç polisi alarma geçirdi
31.05.2020 12:01 | Son Güncelleme: 31.05.2020 12:12

Antalya'da üzerinde dalgıç kıyafeti, elinde zıpkın bulunan şahıs polisi alarma geçirdi. Kayalıklar arasına saklanan dalgıç, denizden ve karadan didik didik aranmasına rağmen bulunamadı.

Olay, sabah saat 10.15 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'ndeki falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, falezler bölgesinde devriye gezen ekipler, kayalıklar arasında dalgıç kıyafetli ve elinde zıpkın olan bir kişi gördü. Polisi fark eden şahıs, kayalıklar arasına girerek izini kaybettirdi. Devriye ekiplerinin talebi üzerine bölgeye sevk edilen deniz polisi, kayalıklar arasında şahsı bulmak için uzun süre arama çalışması gerçekleştirdi. Devriye ekiplerinden bir polis memuru kayalıklar arasını didik didik ararken, bir diğeri ise alanı yukarıdan gören bir bölgeden gözlem gerçekleştirdi. Ekipler, bölgede şahsa ait olduğu belirtilen elektrikli bisikletin şase numarasını kayıt altına aldı. Yaklaşık 1 saat boyunca yapılan aramalara rağmen dalgıç bulunamadı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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