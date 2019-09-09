Zıpkınla balık avında tarihi başarı

09.09.2019 17:26

Danimarka'da 19 ülkenin yarıştığı CMAS 32. Zıpkınla Balık Avı Avrupa-Afrika Şampiyonası'nı üçüncülük ile bitiren TSSF Zıpkınla Balık Avı Milli Takımı'mız bronz madalya kürsüsüne çıkarak tarihi bir başarıya imza attı.

5-9 Eylül tarihleri arasında Danimarka'nın Svendborg şehrinde yapılan Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) 32. Zıpkınla Balık Avı Avrupa-Afrika Şampiyonası'nda ülkemizi Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Zıpkınla Balık Avı Milli Takımı temsil etti. Bu yıl ilk kez kadınlar kategorisinde de yapılan şampiyonaya Türkiye erkeklerde katıldı. TSSF Teknik Kurul Üyesi Vedat Atak'ın kafile başkanlığını yaptığı Sedat Osmanoğlu antrenörlüğündeki Serhan Dağdan, Selim Konya, Tufan Akbayrak ve Murat Şahiner'den oluşan TSSF Zıpkınla Balık Avı Milli Takımı, en yüksek puanlamayı sağlayacak olan balıkları bulmak için Danimarka'nın soğuk sularına tek nefeste birçok dalış gerçekleştirdi. Yarışmadan önce Danimarka'da bir süre hazırlık kampı yapan Milliler, avladıkları balıklarla 162 puan toplayarak şampiyonada bronz madalya kazandılar. Zıpkınla balık avında uluslararası yarışmalarda ilk madalyayı ülkemize kazandırarak tarihi bir başarıya imza attılar. 19 ülkenin mücadele ettiği CMAS 32. Zıpkınla Balık Avı Avrupa-Afrika Şampiyonası'nda 217 puanla İtalya şampiyon olurken, İspanya 216 puanla gümüş madalya aldı.

TSSF BAŞKANI DOÇ. DR. ŞAHİN ÖZEN: "BU TARİHİ BAŞARI TESADÜF DEĞİL"

TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, zıpkınla balık avı uluslararası yarışmalara her yıl katıldıklarını ve millilerimizin istikrarlı bir şekilde sıralamalarda yükseldiklerini belirterek, "Tarihi başarımız tesadüf değil. Yılların birikim ve emeğinin karşılığını aldık. Zıpkınla balık avında ilk uluslararası madalyamızı alarak tarih yazdık. Bayrağımızı Danimarka'da madalya kürsüsünde dalgalandırdık. Uluslararası madalya aldığımız sualtı spor branşlarına zıpkınla balık avını eklemenin mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Sualtı topluluğumuza ve ülkemize bu sevinci yaşatan Zıpkınla Balık Avı Milli Takım antrenörümüzü, sporcularımızı tek tek alkışlıyor, onları yürekten kutluyorum. Değerli katkılarından dolayı kafile başkanımıza ve spor kulüplerimize çok teşekkür ediyorum. Sualtı sporlarındaki bu başarılarımızda desteğini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanlığı'mıza ve Spor Genel Müdürlüğü'müze ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler