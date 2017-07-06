Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası Didim'de Başlıyor

TÜRKİYE Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Zıpkınla Balık Avı KulüplerarasıTürkiye Şampiyonası yarın Didim'de başlayacak.



Muğla Ören ve İstanbul Tuzla'da yapılan elemelerde başarılı olan 14 kulübün sporcuları, Didim'de iki gün boyunca dereceye girmek için mücadele edecek. Didim Sahil Meydanı'nda saat 16.30'da gerçekleşen kortej yürüyüşünün ardından cumartesi sabahı botlarla denize açılacak olan sporcular, 09.00-14.00 saatleri arasında en büyük balığı vurmak için yarışacaklar.



Şampiyonada dereceye girecek sporcular, 13-17 Eylül tarihleri arasında Hırvatistan'da düzenlenecek Zıpkınla Balıkavı Avrupa-Afrika Şampiyonası'nda katılacak milli takıma davet edilecek. - İzmir