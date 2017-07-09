Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası sona erdi.



Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 7-8 Temmuz'da Aydın Didim'de yapılan ve 14 spor kulübünün mücadele ettiği finallerde avladıkları balıklarla en yüksek puanı alan İzmir Bayraklı Belediyesi Spor Kulübü Türkiye şampiyonu oldu.



Aydın Kuşadası Ada Sualtı Sporları Kulübü ikincilik kürsüsüne çıkarken, Bursa Çalıkuşu Gençlik Spor Kulübü ise Türkiye üçüncülüğünü elde etti.



Şampiyonada bireysel sıralamada ilk üçe giren en başarılı sporcular ise Türkiye şampiyonu ve Türkiye ikincisi takımlardan çıktı.



İzmir Bayraklı Belediyesi Spor Kulübünden Recep Aslan en yüksek puanı alarak şampiyonanın en başarılı sporcusu olurken, Aydın Kuşadası Ada Sualtı Sporları Kulübünden Hüseyin Taşdibi ikinciliği, yine aynı spor kulübünden Melih Turan Aydıner de organizasyonu 3. sırada tamamladı.



Açık denizde 5 saat süren ve tüpsüz dalışlarla gerçekleştirilen müsabakalarda avlanan balıkların sahildeki tartı işlemi sonrasında şampiyon, dereceye giren kulüpler ve en başarılı sporcular belirlendi.



Didim Meydanı'nda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren kulüplere madalyaları verildi.



Şampiyonanın sonuçlarına göre, A Milli Takım kampına girecek sporcular da belirlenecek.



TSSF Zıpkınla Balıkavı A Milli Takımı, 13-17 Eylül tarihlerinde Hırvatistan'da yapılacak Zıpkınla Balık Avı Avrupa-Afrika Şampiyonası'nda yarışacak.



TSSF Başkanı Şahin Özen yaptığı açıklamada şampiyonluğu kazanan ve dereceye giren kulüpleri kutlayarak, teşekkür etti.



Özen, Avrupa-Afrika Şampiyonası'na katılacak milli takıma hazırlık sürecinde her türlü desteği vereceklerini belirtti.