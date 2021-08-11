Zıpkınla Balık Avı Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası Müsabakası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zıpkınla Balık Avı Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası Müsabakası

Zıpkınla Balık Avı Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası Müsabakası
Habermetre - Haberler | Toplum

Zıpkınla Balık Avı Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası Müsabakası Tarihi : 28 AĞUSTOS 2021 Cumartesi ( 29 AĞUSTOS 2021 Yedek Gün )Saati : 08: 00 - 13: 00 (Yarışma saatinde herhangi bir değişiklik olması durumunda yarışma teknik toplantısında kulüp ve sporcularımıza bildirilecektir.

Zıpkınla Balık Avı Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası Müsabakası Tarihi : 28 AĞUSTOS 2021 Cumartesi ( 29 AĞUSTOS 2021 Yedek Gün )

Saati : 08: 00 - 13: 00 (Yarışma saatinde herhangi bir değişiklik olması durumunda yarışma teknik toplantısında kulüp ve sporcularımıza bildirilecektir.

Yeri : ERDEK/ BALIKESİR

Yarışma Talimatı : 2021-zipkinla-balik-avi-kulupler-arasi-turkiye-sampiyonasi-musabakasi

Başvuru Formu : 2021-zipkinla-balik-avi-basvuru-formu-erdek

ERDEK-2021-BALIK-VE-PUANLAMA

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Dündar Hulusi Akar İlham Aliyev Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Haluk Levent Mustafa Sandal Berdan Mardini Süreyya Yalçın
Spor Ali Koç Muslera Burak Yılmaz Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Zıpkınla Balık Avı Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası Müsabakası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 21:30:36. #1.16#

title