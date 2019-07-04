Zıpkınla Balık Avı Bireysel Türkiye Şampiyonası başladı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) faaliyet programında yer alan Zıpkınla Balık Avı Bireysel Türkiye Şampiyonası, Tekirdağ'da başladı.

Kumbağ açıklarında gerçekleştirilen şampiyonaya, 10 ilden 16 sporcu katıldı.

Sporcular, Kumbağ ve Uçmakdere açıklarında 4 saat boyunca tek nefeste en yüksek puanı getirecek balıklar için dalış yaptı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Spor Koordinatörü İrfan Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonanın ilk gününün çok güzel geçtiğini söyledi.

Kara, Zıpkınla Balık Avı Bireysel Türkiye Şampiyonası'nın çok ciddi bir organizasyon olduğunu ifade ederek, "Bu şampiyonaya daha önce elemelere katılan 140 sporcu içerisinde en iyi 16 sporcu katılıyor. Şampiyona sonunda 8 sporcumuz, Sinop'ta 20 Temmuz'da yapılacak milli takım aday kampına davet edilecek." dedi.

Türkiye'nin zıpkınla balık avında da adından söz ettirmek istediğini dile getiren Kara, "Eylül ayında da Zıpkınla Balık Avı Avrupa Şampiyonası'na milli takım kampında yer alacak 8 sporcudan 4'ü gidecek. Orada da güzel sonuçlar bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dalışların sonunda sporcuların avladığı balıklar hakemlerin gözetiminde tartıldı.

Şampiyona yarınki dalışların ardından sona erecek.

Kaynak: AA