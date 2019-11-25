Zıpkınla avladığı 4 kiloluk sinariti sosyal medyada paylaştı
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Zıpkınla avladığı 4 kiloluk sinariti sosyal medyada paylaştı

ÇANAKKALE Boğazı'nda avladığı büyük balıklarla tanına dalgıç Müjdat Turan (46), trofe avı için zıpkın ile yaptığı dalışta 4 kilo ağırlığında sinarit avladı.

25.11.2019 15:16 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:16
Zıpkınla avladığı 4 kiloluk sinariti sosyal medyada paylaştı

ÇANAKKALE Boğazı'nda avladığı büyük balıklarla tanına dalgıç Müjdat Turan (46), trofe avı için zıpkın ile yaptığı dalışta 4 kilo ağırlığında sinarit avladı.

Tüpsüz olarak serbest dalış yapan Müjdat Turan, son yıllarda adını zıpkınla vurduğu rekor büyüklükteki balıklarla duyurdu. Son olarak açıklarında az görülen türdeki balıkların avlanması anlamına gelen trofe avı nedeniyle zıpkınla dalış yapan Turan, 25 metre derinlikte 4 kilo ağırlığında sinarit balığı avladı. Turan'ın, sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştığı av anına ait görüntüsü binlerce kişi tarafından izlendi. 


Kaynak: DHA
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