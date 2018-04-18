Zıpkınkurt, Etso Başkanlığına Yeniden Seçildi

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ETSO) yapılan seçimlerde Recep Zıpkınkurt, başkanlığa yeniden seçildi.

Zıpkınkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimlerin tamamlandığını belirtti.

Verilen destekle bir dönem daha görev aldığını belirten Zıpkınkurt, şunları kaydetti:

"Görevimizin, sorumluluğumuzun bilincinde, Edirne'yi bir dört yıl daha iyi yerlere taşımak için çalışacağız. Sorumluluğumuzun farkındayız, inanıyorum ki daha güçlü daha çalışkan bir ticaret ve sanayi odası göreceksiniz. Yönetim kadrosuna baktığımız zaman gerçekten çok iyi bir yönetim kadrosu şekillendi. Önümüzdeki dönemde yaptıklarımızla kendimizden daha fazla söz ettireceğiz."

Kendi listesinin 24, karşı listenin ise 17 oy aldığını belirten Zıpkınkurt, meclis başkan adayının ise Emre Alp olduğunu kaydetti.