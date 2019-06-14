Zintan Askeri Konseyi Başkanı, Trablus'taki çatışmada öldü
Libya'da Zintan Askeri Konseyi Başkanı Abdusselam Buste, başkent Trablus'ta emekli General Halife Hafter güçleriyle girilen çatışmalarda hayatını kaybetti.
Libya'da Zintan Askeri Konseyi Başkanı Abdusselam Buste, başkent Trablus'ta emekli General Halife Hafter güçleriyle girilen çatışmalarda hayatını kaybetti.
Libya El-Ahrar kanalının haberine göre Buste, başkentin güneyindeki Uluslararası Trablus Havalimanı çevresinde Hafter güçleriyle girilen çatışmalarda öldü.
Buste, Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı ve Tümgeneral Üsame el-Cuveyli'nin komutasındaki Batı Askeri Bölgesi'nin en önemli simalarından sayılıyordu.
Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.
Kaynak: AA
Oyuncu Mehmet Aslantuğ, "Ahmet Kaya'nın linç edildiği geceyi hatırlıyor musun?" sorusuna cevap verdi