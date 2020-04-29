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Zingat, sağlık çalışanları için ev buluyor

Zingat.com, sağlık emekçileri için Türkiye'nin dört bir yanındaki gayrimenkul danışmanı üyeleri ve sağlık çalışanlarına evlerini tahsis etmek isteyen mülk sahipleri ile birlikte sağlık sektörü çalışanlarının ev arayışlarına özel hizmet veriyor.

Zingat, sağlık çalışanları için ev buluyor
29.04.2020 19:26 | Son Güncelleme: 29.04.2020 19:26

Zingat.com, sağlık emekçileri için Türkiye'nin dört bir yanındaki gayrimenkul danışmanı üyeleri ve sağlık çalışanlarına evlerini tahsis etmek isteyen mülk sahipleri ile birlikte sağlık sektörü çalışanlarının ev arayışlarına özel hizmet veriyor.

Zingat'tan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele sürerken, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bu mücadelenin önde gelenleri sağlık çalışanları oldu.

Gayrimenkul bilgi ve pazarlama platformu Zingat.com, toplum sağlığı için gece-gündüz çalışan sağlık çalışanlarına ev ihtiyaçlarında destek sağlamak amacıyla nisan ayının ilk haftasından itibaren harekete geçti.

Zingat, sağlık emekçileri için Türkiye'nin dört bir yanındaki gayrimenkul danışmanı üyeleri ve sağlık çalışanlarına evlerini tahsis etmek isteyen mülk sahipleri ile birlikte sağlık sektörü çalışanlarının ev arayışlarına özel hizmet veriyor.

Sağlık çalışanlarına özel destek hattı kuruldu

Sağlık çalışanlarına özel bir hat kuran Zingat'ın sosyal medya kanalları üzerinden duyurduğu 0850 532 6 184 numaralı hattı arayan sağlık çalışanlarının ev ihtiyaçlarını hızlıca karşılayabilmek amacıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki Zingat üyesi gayrimenkul danışmanları "tek yürek" oldu.

Gayrimenkulünü sağlık çalışanlarına tahsis etmek isteyenlere de açık

Zingat üyesi gayrimenkul ofis ve danışmanları, sağlık çalışanlarına özel bir masa ile hizmet verilen 0850 532 6 184 numaralı "Zingat Bana Ev Bul Hattı" üzerinden kendilerine ulaşan sağlık emekçilerine destek sağlamaya devam ediyor.

Bir ay gibi kısa bir sürede hattı arayan çok sayıda sağlık çalışanının ev bulma talepleri yakından takip edilerek hızlıca çözüm sağlandı.

Bu hat, aynı zamanda "Evimi sağlık çalışanına tahsis etmek istiyorum" diyen ev sahiplerine de açık olacak.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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