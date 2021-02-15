Zingat.com, uzaktan çalışma sistemini kalıcı hale getirdi

Gayrimenkul bilgi ve pazarlama platformu Zingat.com, uzaktan çalışma sistemini kalıcı hale getirdi.

Zingat.com'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, 12 Şubat 2021 itibarıyla uzaktan çalışma modeline geçti. Yeni çalışma sistemine geçişte, Kovid-19 salgınıyla başlayan evden çalışma deneyiminin iş çıktılarındaki olumlu sonuçlarının yanı sıra Zingat çalışanlarının geri bildirimleri ve şirket içi düzenlenen anketlerin de etkisi oldu.

Zingat'ta uzaktan çalışma dönemi başlıyor olsa da söz konusu hibrit modeli boyunca Zingat ofisi açık kalacak ve şirket çalışanları ihtiyaç duyduklarında ofiste çalışabilecek.

Zingat yönetim ekibi ise haftada bir ofiste bir araya gelmeye devam edecek. Merkez ofis ve saha ekipleri arasındaki sinerjiyi dinamik tutmak için ayda bir düzenlenecek motivasyon buluşmaları, salgın boyunca online olarak gerçekleşecek.

Uzaktan çalışma modeline geçişle birlikte Zingat çalışanlarının internet, teknoloji gibi ihtiyaçlarına yönelik "ulaştırma ödeneği" sağlanacak.

Zingat.com'da işe alımlarda da "ikamet edilen yer" şartına bakılmayacak.

Uzaktan çalışma kararında çalışanlara kulak verildi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zingat.com Kurucu Ortağı ve Operasyondan Sorumlu Yöneticisi (COO) Mehmet Erkek, şirketin uzaktan çalışma modeline geçişte Zingat çalışanlarının katıldığı anket sonuçlarının etkili olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Uzaktan çalışmayı kalıcı hale getirdik. Yeni dünyaya adapte olabilme hızımız ve çevik şirket anlayışımızla çalışanlarımıza değer veriyoruz. Zingat olarak hem teknolojide hem de iş modellerimizde değişimin öncülerinden biri olarak yer almaktan gurur duyuyoruz. Bu modelin pek çok şirkette yaygınlaşmasının ülkemiz açısından da orta ve uzun vadede sosyoekonomik birçok katkısı olacaktır.

Bugün, geleceğin iş modellerinin şekillendiği bir dönemden geçiyoruz. Salgınla birlikte yaklaşık bir yıllık uzaktan çalışma deneyimimizde hem şirketimiz hem müşterilerimiz adına verimli iş sonuçlarını gözlemlemek bizler için yol gösterici oldu. Çalışanlarımızın geri bildirimleri sonucunda aldığımız bu kararın daha güzel bir ülke ve dünya için karınca kararınca katkısı olması en içten dileğimiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan