Zinedine Zidane, Real Madrid'in Başında 200. Maçına Çıkıyor Fransız teknik adam Zinedine Zidane, Real Madrid antrenörü olarak İspanyol ekibinin başındaki 200. maçına çıkacak. Vicente del Bosque(246) ve Miguel Muñoz (605)'in ardından Real Madrid başında en fazla maça çıkan üçüncü teknik adam Zinedine Zidane oluyor.

Fransız teknik adam Zinedine Zidane, Real Madrid antrenörü olarak İspanyol ekibinin başındaki 200. maçına çıkacak. Vicente del Bosque(246) ve Miguel Muñoz (605)'in ardından Real Madrid başında en fazla maça çıkan üçüncü teknik adam Zinedine Zidane oluyor. Kaynak: Dugout