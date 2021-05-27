Zinedine Zidane, Real Madrid'den ayrıldı
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Zinedine Zidane, Real Madrid'den ayrıldı

Zinedine Zidane, Real Madrid'den ayrıldı
Anadolu Ajansı / Fatih Erel - Haberler | Spor

İspanya 1. Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane, görevini bıraktı.

İspanya 1. Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane, görevini bıraktı.

Real Madrid Kulübünden yapılan açıklamada, "Zinedine Zidane, takımın teknik direktörlüğü görevini sona erdirmeye karar verdi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Zidane'ın kararına saygı duyulduğu ve kendisinin Real Madrid için büyük bir simge olduğu da belirtildi.

Lig şampiyonluğunu son hafta aynı şehrin takımı Atletico Madrid'e kaptıran ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne İngiliz ekibi Chelsea'ye elenerek veda eden Real Madrid'de Zidane'ın ayrılma ihtimali son dönemde gündemdeydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Erel

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