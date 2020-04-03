Zinedine Zidane'ın Teknik Direktör Olarak Çıktığı İlk El Clásico Maçı
2016 yılında Real Madrid'in başına geçen Zinedine Zidane, aynı yıl Nisan ayında çıktığı ilk El Clásico maçında Barcelona'yı Camp Nou deplasmanında 2-1 yenerek ilk galibiyetini alıyor.
03.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:32
2016 yılında Real Madrid'in başına geçen Zinedine Zidane, aynı yıl Nisan ayında çıktığı ilk El Clásico maçında Barcelona'yı Camp Nou deplasmanında 2-1 yenerek ilk galibiyetini alıyor.
Kaynak: Dugout