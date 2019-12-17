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Zinedine Zidane'ın El Clasico Şaheseri

2001-02 sezonunda ezeli rakipler Barcelona ve Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde eşleşti. Nou Camp'ta oynanan maçta Zinedine Zidane şaheser yarattı. Harika bir golle takımını öne geçiren Zizou, 2-0'lık zaferin mimarı oldu. Real Madrid turu geçti ve sezon sonunda ihtişamlı kupayı kazanan ekip oldu.

17.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:16

2001-02 sezonunda ezeli rakipler ve Şampiyonlar Ligi'nde eşleşti. Nou Camp'ta oynanan maçta şaheser yarattı. Harika bir golle takımını öne geçiren Zizou, 2-0'lık zaferin mimarı oldu. Real Madrid turu geçti ve sezon sonunda ihtişamlı kupayı kazanan ekip oldu.

Kaynak: Dugout

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