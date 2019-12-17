Zinedine Zidane'ın El Clasico Şaheseri

17.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:16

2001-02 sezonunda ezeli rakipler Barcelona ve Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde eşleşti. Nou Camp'ta oynanan maçta Zinedine Zidane şaheser yarattı. Harika bir golle takımını öne geçiren Zizou, 2-0'lık zaferin mimarı oldu. Real Madrid turu geçti ve sezon sonunda ihtişamlı kupayı kazanan ekip oldu.