Zinde Yaşam İçin Tavsiyeler!

Bireysel Danışmanlık veren Holistik Beslenme Uzmanı Ece Benligiray, zinde yaşam için tavsiyelerde bulundu.

Bireysel Danışmanlık veren Holistik Beslenme Uzmanı Ece Benligiray, zinde yaşam için tavsiyelerde bulundu.

Benligiray, zinde bir yaşam için kişinin kendini kalıplara sokmadan hayattaki birinci önceliğinin kendisi olduğunu fark edip kabul etmesi gerektiğini vurguladı. Mükemmeliyetçilikten çıkmak gerektiğini, bu durumun sürekli bir erteleme, bekleme ve stres hali oluşturduğunu söyledi.

Kişi ihtiyacı olduğu kadar hareket ediyor mu, uyuyor mu, besleniyor mu gibi soruları kendine sorması gerektiğini ve bu noktada yaşam için dinamik dengenin önemli olduğunu vurguladı.

Verimli olup, hayattan keyif almanın, düşünceleri doğru bir şekilde hayata katabilmenin ve en önemlisi önce ben diyebilmenin sürdürülebilir bir hayatın püf noktası olduğunu belirtti.

Kaynak: Wise.tv