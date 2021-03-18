Zindaşti'nin de sanıkları arasında olduğu avukat Kudbedin Kaya Cinayeti Davası'nın görülmesine devam edildi

BAKIRKÖY'de bir restoranda 3 yıl önce kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından öldürülen avukat kudbettin Kaya'yla ilgili firari sanık Naci Şerif Zindaşti 'nin de aralarında bulunduğu 11 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ümit Patlamaz ile tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nden Naci Şerifi Zindaşti'nin de aralarında olduğu davaya ilişkin iddianamenin geldiğini söyledi. Söz verilen müşteki avukatı Benan Şenbayram, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasında anlatılan olaylar ile bu dava arasında örtüşen hususlar olduğunu, diğer mahkemedeki dosyada maktul Kudbedin Kaya'nın isminin geçtiğini belirtti.Bu dava dosyasındaki bir numaralı sanık olan azmettirici Naci Şerifi Zindaşti'nin maktulü vurdurduğunun belli olduğunu söyleyen müşteki avukatı Şenbayram, aynı benzer olayların İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyada da bulunduğunu ve maktulün öldürülmeden önce duruşmada hasmı olduğunu söylediğini anlattı.Dava dosyasına konu eylemin örgütsel eylem olarak gerçekleştiğini ifade eden avukat, bu dosyanın İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasıyla birleştirilmesini talep etti.Cumhuriyet savcısı, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dosyasıyla bu dava dosyası arasında ilgili anlatımların bulunduğundan iki dosyanın birleştirilmesi için muvafakat verilip verilmemesi hususunun İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sorulmasını talep etti. Mahkeme heyeti, firari sanıklar Naci Şerifi Zindaşti ve Hasan Çataltaş hakkındaki yakalama emrinin devamına, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sadece sanıklardan Naci Şerifi Zindaşti yönünden birleştirilmesi için muvafakat verilip verilmediğinin sorulmasına ve mahkemenin muvafakat vermesi halinde sanık Zindaşti açısından dosyanın ayrılarak gönderilmesine karar verdi.

İDDİANAMEDENBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, avukat Kudbeddin Kaya'nın, 21 Ekim 2017'de Bakırköy'deki bir restorandayken siyah şapkalı, eldivenli, kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından kulağının arkasında isabet eden kurşunla vurularak hayatını kaybettiği belirtiliyor.İddianamede, Naci Şerifi Zindaşti ile Orhan Üngan ve İlhan Üngan'ın husumetli oldukları, bu husumet sonucunda Büyükçekmece'de Devrim Öztunç ve Arzu Zindashti'nin öldürüldüğü ifade edilerek, bu olayı gerçekleştiren kişiler ile İlhan Üngan'ın öldürüldüğü hatırlatılıyor.Kudbedin Kaya'nın Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki dosyada Orhan Üngan'ın avukatı olduğu ve bir duruşmada öldürüleceği riskinin olduğuna dair beyanda bulunduğu, bundan 11 gün sonra silahlı saldırıda hayatını kaybettiği dile getirilen iddianamede, sanık Naci Şerifi Zindaşti'nin kimliği tespit edilemeyen biri kadın, biri erkek iki kişiye cinayeti azmettirdiği, diğer sanıkların da kimlikleri tespit edilemeyen bu kişilere eylemi rahat gerçekleştirmeleri için sahte belgeler hazırladıkları, bu belgelerin de Zindaşti'nin yönlendirilmesiyle verildiği anlatılıyor.İddianamede, maktul Kudbedin Kaya'yı öldüren kişilerin profesyonel olduğu, olay yerinden kaçtıktan sonra kıyafetlerini değiştirdikleri, kullandıkları çalıntı ve sahte plakalı aracı terk ettikleri anlatılarak, araç ve içindeki belgelerde yapılan incelemelerde, bazı sanıkların parmak izlerinin bulunduğu, aralarında HTS kayıtları ve olayla ilgili mesajlaşmaların yer aldığı aktarılıyor.İddianamede, firari sanık Naci Şerifi Zindaşti'nin "tasarlayarak öldürmeye azmettirme", "resmi belgede sahtecilik" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 2 yıldan 8 yıla kadar, diğer 10 sanığın ise "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından ayrı ayrı 17 yıldan 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı