Zindashi'yi Polisten Drone Takibi

Zindashi'yi Polisten Drone Takibi

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHAİstanbul'da uluslararası suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda suç örgütü lideri Naji Sharifi Zindashi ve 9 örgüt üyesi operasyonla gözaltına alındı.

Zindashi'yi Polisten Drone Takibi

Haber: Çağatay KENARLI/ İstanbul DHA

İstanbul'da uluslararası suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda suç örgütü lideri Naji Sharifi Zindashi ve 9 örgüt üyesi operasyonla gözaltına alındı. Zindashi'nin polis tarafından an be an drone ile takip edildiği ortaya çıktı. 

Görüntü dökümü:

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-Drone görüntüleri

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