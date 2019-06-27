Zindan Altın Sürsürüspor'da

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de Elazığ'ı temsil edecek olan Sürsürüspor, önemli bir forvet takviyesi yaptıElazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'ni 2. sırada tamamlayan ve yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele etme hakkı kazanan Sürsürüspor, kadrosunu güçlendiriyor.

Zindan Altın Sürsürüspor'da

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de Elazığ'ı temsil edecek olan Sürsürüspor, önemli bir forvet takviyesi yaptı

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'ni 2. sırada tamamlayan ve yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele etme hakkı kazanan Sürsürüspor, kadrosunu güçlendiriyor. Daha önce bek oyuncusu Hakkı Öncü'yü renklerine bağlayan turuncu siyahlılar, Elazığ futbolunun yakından tanıdığı Zindan Altın'ı da transfer etti. Elazığ Yolspor altyapısında yetişen, Adıyaman Kahtaspor ve Elazığ Belediyespor formaları da giyen Zindan, İşitme Engelliler Milli Takımı'nda da mücadele ediyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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