Zincirsiz araçların Abant'a geçişine izin verilmiyor - Haberler
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Zincirsiz araçların Abant'a geçişine izin verilmiyor

AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı kara yolunda zincirsiz araç geçişine müsaade edilmiyor.

BOLU (AA) - Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı kara yolunda zincirsiz araç geçişine müsaade edilmiyor.

Kar yağışının aralıklarla devam ettiği Abant'ta kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı.

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolun ulaşıma kapanmaması için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kara yolunun Ömerler köyü mevkisinde kontrol noktası oluşturuldu. Ekipler, zincirsiz araçların Abant'a geçişine izin vermedi.

Jandarma ekipleri, sürücülerin araçlarının lastiklerine zincir takmasına yardım etti.

Zincirsiz araçların Abant'a geçişine izin verilmiyor

Zincirsiz araçların Abant'a geçişine izin verilmiyor

Zincirsiz araçların Abant'a geçişine izin verilmiyor

AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri

Jandarma, Tragger, Abant, Bolu, Güncel, Haber

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