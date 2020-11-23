Zincirlikuyu metrobüs durağında yoğunluk

ZİNCİRLİKUYU Metrobüs Durağında akşam iş çıkışı yoğunluk oluştu.

ZİNCİRLİKUYU Metrobüs Durağında akşam iş çıkışı yoğunluk oluştu. Araç bekleyenlerin oluşturduğu kalabalıkta sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere rağmen İstanbul'da toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk devam ediyor. Zincirlikuyu Metrobüs Durağında akşam iş çıkış saatlerinde yoğunluk yaşandı. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı durakta uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar metrobüse binmek için uzun süre bekledi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı