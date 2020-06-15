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ZİNCİRLİKUYU METROBÜS DURAĞINDA ŞÜPHELİ PAKET

Zincirlikuyu Metrobüs Durağına bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu.

ZİNCİRLİKUYU METROBÜS DURAĞINDA ŞÜPHELİ PAKET
15.06.2020 02:00 | Son Güncelleme: 15.06.2020 02:04



Zincirlikuyu Metrobüs Durağına bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu. Bomba İmha ve İnceleme ekipleri tarafından müdahale edilen çantanın içinden elektronik kablolar ve günlük eşyalar çıktı.
Ekipleri harekete geçiren olay Zincirlikuyu Metrobüs Durağı'nda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, durak içerisinde sahipsiz bir çanta olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu güvenlik görevlisine aktarırken olay polis ekiplerine bildirildi. Çantanın olduğu bölge güvenlik şeridiyle kapatılarak çevrede güvenlik önlemi alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, özel kıyafetlerini giyerek çantayı açtı. Çanta içinden elektronik kablolar, üçlü priz ve elbise parçaları çıktı.
İncelemeler sırasında bir süre durağa yolcu alınmazken, metrobüsler seferlerine Zincirlikuyu istasyonunda durmayarak yollarına devam etti. Olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından seferler normale döndü.

- Sanistanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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