Zincirlikuyu metrobüs durağında korkutan yoğunluk
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Zincirlikuyu metrobüs durağında korkutan yoğunluk

19.11.2020 09:11 | Son Güncelleme: 19.11.2020 09:48

İdris TİFTİKCİ / ZİNCİRLİKUYU metrobüs durağında dün akşam saatlerinde sosyal mesafesiz araç bekleyenlerin oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti.

İdris TİFTİKCİ/ ZİNCİRLİKUYU metrobüs durağında dün akşam saatlerinde sosyal mesafesiz araç bekleyenlerin oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti. 

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbir ve kararlara rağmen İstanbul'da toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk devam ediyor. Zincirlikuyu metrobüs durağında dün akşam yaşanan yoğunluk korkuttu. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı durakta vatandaşlar kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar metrobüse binmek için uzun süre bekledi. 


Zincirlikuyu metrobüs durağında korkutan yoğunluk
Zincirlikuyu metrobüs durağında korkutan yoğunluk
Zincirlikuyu metrobüs durağında korkutan yoğunluk
Zincirlikuyu metrobüs durağında korkutan yoğunluk
Zincirlikuyu metrobüs durağında korkutan yoğunluk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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