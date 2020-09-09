ZİNCİRLİKUYU'DA YOĞUNLUK; METROBÜSE BİNEMEYENLER SEFER AZLIĞINDAN YAKINDI TOPLU taşımada ayakta yolcu alımının yasaklanmasının ardından Zincirlikuyu metrobüs durağında yoğunluk yaşandı, yolcular sefer sayılarının azlığından yakındı.

TOPLU taşımada ayakta yolcu alımının yasaklanmasının ardından Zincirlikuyu metrobüs durağında yoğunluk yaşandı, yolcular sefer sayılarının azlığından yakındı.

Sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan çok sayıda kişi ayakta yolculuk yaptı. Metrobüse binemeyip durakta kalan vatandaşlar ise işe geç kaldıklarını belirterek seferlerin artırılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca kapasitesinden fazla yolcu olan toplu taşımalarda sosyal mesafe kurallarının da hiçe sayıldığı görüldü. Zincirlikuyu'da işe gitmek için otobüs, minibüs ve metrobüs kullanan yolcular duraklara geldi. Bazı metrobüsler kapıları kapatınca, binemeyen vatandaşlar ise işe geç kaldıklarını belirterek, seferlerin az olduğunu, artırılmasını istedi.

"SEFERLER ARTSIN İNSANLAR AZ AZ BİNİP GİTSİN"

Zincirlikuyu'da metrobüs bekleyen Aydın Köroğlu seferlerin az olmasından yakınarak şunları söyledi:

"Otobüsler saatinde gelmiyor. Kalabalık oluyor. Bakın burası ilk durak. Oraya gidene kadar tıklım tıklım oluyor. Hastalık var diyorlar ama hep kalabalıkta gidiyoruz. İnsanlar hep iç içe. Şoförlerin hepsi kapıları açıyor millet doluşuyor. Seferler arttırılmalı. Eskiden 2 dakikada bir 3 dakikada bir oluyordu bütün metrolar öyle çalışıyordu. Şimdi hem hastalık var hem de bakıyorsun 7 dakika yazıyor. Yani dakikalar uzadı, yolcu binmek istemiyor ama mecbur." diye konuştu.

"BUNUNLA İLGİLİ TEK ÇÖZÜM SEFERLERİ ARTTIRMAK OLACAKTIR"

Zincirlikuyu'da otobüsten inen ve ayakta yolculuk yapan Pınar Uğurlu ise, "Sefer sıklığını arttırmaları gerekiyor. Bununla ilgili çözüm budur yani başka bir şey düşünemiyorum. Çünkü mesela ben işe geç kalmamak için yarım saat erken kalkabiliyorum. Çoğu insanlar bunu yapamıyor. Onu yapamayanlar için sefer sıklığını arttıracaklar. 15 dakikada bir değil de 7 dakikada bir olacak mesela" şeklinde konuştu.

"OTURMAK NEREDEYSE İMKANSIZ"

Yine ayakta yolculuk yaptığını söyleyen bir yolcu ise, "Ne zaman oturabildik ki bugün oturalım? Artık yasak biliyorum ama hiç uygulama yok Büyükşehir Belediyesinde. Akşam iş çıkışı erken yetişebilirsem metrobüse ancak o zaman oturabilirsin. Başka türlü oturmak imkansız" dedi.

Kaynak: DHA