ZİNCİRLİKUYU'DA KORKUTAN YANGIN
ZİNCİRLİKUYU'DA KORKUTAN YANGIN (4) (aktüel)Zeki GÜNAL - İstanbul DHAZincirlikuyu'da inşaat halindeki bir plazanın giriş bölümünde yangın çıktı.
İSTANBUL - ZİNCİRLİKUYU'DA KORKUTAN YANGIN (4) (aktüel)
Zeki GÜNAL - İstanbul DHA
Zincirlikuyu'da inşaat halindeki bir plazanın giriş bölümünde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında ölen yada yaralanan olmadı.
Kaynak: DHA
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