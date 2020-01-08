Zincirlikuyu'da bir AVM'de kafenin çatısı çöktü
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Zincirlikuyu'da bir AVM'de kafenin çatısı çöktü

İstanbul Zincirlikuyu'da bir AVM'de bulunan kafenin çatısı bilinmeyen bir nedenle çöktü.

08.01.2020 16:45 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:45
Zincirlikuyu'da bir AVM'de kafenin çatısı çöktü

'da bir AVM'de bulunan kafenin çatısı bilinmeyen bir nedenle çöktü. Büyük panik yaşayan müşterilerden bazıları yaralandı.

Zincirlikuyu'da bulunan bir AVM'nin içindeki kafenin çatısı henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çökme esnasında kafede bulunan müşteriler büyük panik yaşadı. Bazı müşteriler de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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