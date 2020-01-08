Zincirlikuyu'da AVM'nin asma tavanı çöktü: 6 yaralı
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Zincirlikuyu'da AVM'nin asma tavanı çöktü: 6 yaralı

Zincirlikuyu'da bir AVM'deki kafeteryanın asma tavanı müşterilerin üzerine çöktü.

08.01.2020 18:10 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:11
Zincirlikuyu'da AVM'nin asma tavanı çöktü: 6 yaralı

'da bir AVM'deki kafeteryanın asma tavanı müşterilerin üzerine çöktü. Olayda 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Zincirlikuyu'da bulunan bir AVM'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşamüstü bir AVM içerisindeki kafeteryada müşteriler oturduğu esnada henüz bilinmeyen bir nedenle asma tavan çöktü. Tavanın o esnada kafeteryada oturan müşterilerin üstüne çökmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda , itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralı 6 kişiyi tedavi edilmeleri için hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından AVM'nin güvenlik görevlileri çökmenin yaşandığı bölümü güvenlik şeridi çekerek kapattı. Polis ekipleri ise çevrede inceleme yaptı.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışmalarını sürdürürken, enkaz altında yaralıların arandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların ve güvenlik görevlilerinin enkaz altında arama yaptığı görülüyor.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Kaynak: İHA

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: Zincirlikuyu'da AVM'nin asma tavanı çöktü: 6 yaralı
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