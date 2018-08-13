Zincirli Höyük'te Kazılar Sürüyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Zincirli Höyük'teki kazı çalışmaları sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ABD'nin Chicago Üniversitesince, Geç Hitit döneminin başkenti olarak bilinen Zincirli Höyük'te 2006 yılında başlatılan kazı çalışmalarının 12. etabı devam ediyor.

Chicago Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. David Schloen başkanlığında yürütülen kazıda, akademisyenlerin yanı sıra ABD, Fransa ve Türkiye'deki üniversitelerin arkeoloji bölümlerinde okuyan öğrencilerle ve 60 işçi çalışıyor.

Alan sorumlusu Nicole Herzog, Fevzipaşa Mahallesi'ndeki kazı alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllardır sürdürülen çalışmalarda Kral Kuttumova steli, yemek yapılan odalar ile çanak çömlek parçaları, Geç Hitit dönemi Arami kralı heykeli, Milattan Önce 8. yüzyıla tarihlenen makyaj kutusunun yanı sıra keçi olduğunu düşündükleri dört ayaklı hayvan heykeli ile birlikte dört heykelcik ve Demir Çağı'na ait bilezik gibi birçok eser bulunduğunu söyledi.

Kazı ekibinden İrem Cankurt ise 4 hafta sürecek olan ve alan içerisinde dört bölgede başlatılan çalışmaların ikinci haftasında olduklarını dile getirdi.

Zincirli Höyük'te 40 hektarlık 4 alanda devam eden kazı çalışmalarının 12. etabı iki hafta sonra sona erecek.