Zincirli araçlara kar engeli - Haberler
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Zincirli araçlara kar engeli

Zincirli araçlara kar engeli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bahçelievler Yenibosna'da yola zincirle çıkan kamyonet sürücüsünün karda güçlükle ilerlediği anlar kameraya böyle yansıdı.

Bahçelievler Yenibosna'da yola zincirle çıkan kamyonet sürücüsünün karda güçlükle ilerlediği anlar kameraya böyle yansıdı.

İstanbul'u esir alan kar yağışı sürücüleri de yol bıraktı. Yola hazırlıklı çıkan sürücüler bile ara sokaklarda zor anlar yaşadı. Lastiğinde zincir takılı olan kamyonetin karda güçlükle ilerlediği anlar kameraya böyle yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Bahçelievler, Yenibosna, Kamyonet, kar, Yerel, Haber

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