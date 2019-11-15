Zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Hatay'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Hatay'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Antakya-Yayladağı kara yolu Harbiye mevkisinde, arkasında römork bulunan 31 ZH 026 plakalı traktör, 31 DM 250 ve 31 EB 628 plakalı otomobiller ile 31 S 0057 plakalı içi boş öğrenci servisi çarpıştı.
Zincirleme kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Antakya-Yayladağı kara yolu bir süre sonra tekrar açıldı.
Haber Videosu: Zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı