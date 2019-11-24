Zincirleme trafik kazasında 5 araç bir birine girdi: 1 yaralı

24.11.2019 11:10 | Son Güncelleme: 24.11.2019 11:15

Adıyaman'da, 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Altınşehir istikametinden şehir merkezi istikametine gitmekte olan Mehmet Cevdet Ekici idaresindeki 02 BB 190 plakalı otomobil, Mehmet Çalım idaresindeki 02 H 0022 plakalı otomobil, Hülya Ercan idaresindeki 34 HT 0480 idaresindeki otomobil, Hasan Soylu idaresindeki 02 HA 440 plakalı otomobil ve Yusuf Yapıcı idaresindeki 02 BC 685 plakalı otomobil, Karaali Köprüsünde çarpıştı. 5 Aracın bir birine girdiği zincirleme trafik kazasında otomobil sürücülerinden Hasan Soylu yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası yol trafiğe kapandı. Kapanan yol, olay yerine gelen trafik polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA