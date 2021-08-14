Zincirleme trafik kazasında 3'ü engelli 5 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zincirleme trafik kazasında 3'ü engelli 5 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Acil servis ekiplerinin yaralılara olay yerinde müdahalesi Yaralıların Kula Devlet Hastanesine kaldırılması Yanan otomobillerde soğutma çalışması Kaza yapan otomobillerin yoldan kaldırılması MANİSA - Manisa'nın Kula İlçesinde kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpan otomobildeki 3'ü engelli 5...

Acil servis ekiplerinin yaralılara olay yerinde müdahalesi

Yaralıların Kula Devlet Hastanesine kaldırılması

Yanan otomobillerde soğutma çalışması

Kaza yapan otomobillerin yoldan kaldırılması MANİSA - Manisa'nın Kula İlçesinde kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpan otomobildeki 3'ü engelli 5 kişi yaralandı.

Zincirleme trafik kazasında 3'ü engelli 5 kişi yaralandı
Zincirleme trafik kazasında 3'ü engelli 5 kişi yaralandı
Zincirleme trafik kazasında 3'ü engelli 5 kişi yaralandı
Zincirleme trafik kazasında 3'ü engelli 5 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

Rusya Savunma Bakanlığı: 'Be-200 uçağı Adana yakınlarında iniş yaparken düştü. Kazayı araştırmak üzere bir ekip kaza bölgesine gönderildi.'
Rusya Savunma Bakanlığı: "Be-200 uçağı Adana yakınlarında iniş yaparken düştü. Kazayı araştırmak üzere bir ekip kaza bölgesine gönderildi."
Son dakika... İyi Partili eski başkan engelli şahsı öldüresiye dövdü
Son dakika... İyi Partili eski başkan engelli şahsı öldüresiye dövdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Tanju Özcan Mustafa Demir Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Acun Ilıcalı Murat Dalkılıç
Spor Mesut Özil Hakan Reçber Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Zincirleme trafik kazasında 3'ü engelli 5 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 20:45:59. #1.16#

title