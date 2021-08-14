Zincirleme trafik kazasında 3'ü engelli 5 kişi yaralandı
Acil servis ekiplerinin yaralılara olay yerinde müdahalesi Yaralıların Kula Devlet Hastanesine kaldırılması Yanan otomobillerde soğutma çalışması Kaza yapan otomobillerin yoldan kaldırılması MANİSA - Manisa'nın Kula İlçesinde kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpan otomobildeki 3'ü engelli 5...
Acil servis ekiplerinin yaralılara olay yerinde müdahalesi
Yaralıların Kula Devlet Hastanesine kaldırılması
Yanan otomobillerde soğutma çalışması
Kaza yapan otomobillerin yoldan kaldırılması MANİSA - Manisa'nın Kula İlçesinde kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpan otomobildeki 3'ü engelli 5 kişi yaralandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak