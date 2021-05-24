Malatya'da zincirleme trafik kazası: 12 yaralı
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Malatya'da zincirleme trafik kazası: 12 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Erdal Akbuğa - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da zincirleme trafik kazası: 12 yaralı Malatya-Ankara karayolu Turgut Özal (Beylerderesi) Viyadüğü üzerinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Malatya'da zincirleme trafik kazası: 12 yaralı

MALATYA - Malatya-Ankara karayolu Turgut Özal (Beylerderesi) Viyadüğü üzerinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 9 aracın karıştığı trafik kazasında 12 kişi hafif yaralandı. Fakat Malatya'da başka alternatif yol olmaması nedeniyle kent genelinde trafik durma noktasına gelirken uzun araç kuyrukları oluştu.

Malatya-Ankara karayolu Turgut Özal (Beylerderesi) Viyadüğü üzerinde sabah saatlerinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. İlk belirlemelere göre 9 aracın karıştığı trafik kazasında 12 kişi hafif yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaparken, yaralılar ambulanslar ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri de kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Kazadan nedeniyle yol uzun bir süre trafiğe kapandı. Malatya Cevreyolu ve Beylerdesi Viyaduğüne bağlantısı olan, birçok yolda da uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 2 saat boyunca Malatya Çevreyolunda trafik durma noktasına geldi. Kaza nedeniyle, yaşanan trafik yoğunluğundan dolayı, Beylerderesi Viyadüğü girişine yakın bir noktada bekleyen araçlardan biri de önünde seyreden bir başka araca çarptı. Yaralananın olmadığı kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kazaya karışan araçların çekici marifetiyle kaza yerinden kaldırılmasının ardından yaklaşık 2 saat kapalı olan yol kontrollü bir şekilde yeniden trafiğe açıldı.

Malatya'da zincirleme trafik kazası: 12 yaralı
Malatya'da zincirleme trafik kazası: 12 yaralı
Malatya'da zincirleme trafik kazası: 12 yaralı
Malatya'da zincirleme trafik kazası: 12 yaralı
Malatya'da zincirleme trafik kazası: 12 yaralı
Malatya'da zincirleme trafik kazası: 12 yaralı
Malatya'da zincirleme trafik kazası: 12 yaralı
Malatya'da zincirleme trafik kazası: 12 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdal Akbuğa

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