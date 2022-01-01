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Zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı

AA / Ali Ebubekir Tokcan - Haberler | Güncel

Beylikdüzü'nde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E-5 karayolunun Beylikdüzü mevkisinde 15 aracın karıştığı zincirlime trafik kazası meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaralı vatandaşlar sıkıştıkları araçlardan çıkarıldı.

Kazada yaralanan 10 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.

Zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı

Zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı

Zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı

AA / Ali Ebubekir Tokcan - Son Dakika Haberleri

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