Zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı
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Zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde tırın 5 otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

21.02.2020 16:41 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:43
Zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı

'nin ilçesinde tırın 5 otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şekerpınar Anadolu Caddesi'nde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 CKP 014 plakalı tır, 5 otomobile çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı bir kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, tırın otomobillere çarpma anı yer alıyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı
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