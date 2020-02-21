Zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde tırın 5 otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde tırın 5 otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şekerpınar Anadolu Caddesi'nde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 CKP 014 plakalı tır, 5 otomobile çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı bir kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, tırın otomobillere çarpma anı yer alıyor.